Москва, 7 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов дал изобличающие показания на других участников дела о хищении. Об этом 7 июня сообщил следователь во время рассмотрения во 2-м Западном окружном военном суде жалобы на отказ о переводе генерала под домашний арест.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следователь, который подтвердил своё решение о смягчении Попову меры пресечения, заявил, что изменил своё отношение из-за того, что генерал дал изобличающие показания на других участников хищения.

Прокуратура настаивает на законности решения суда первой инстанции, которая не отпустила Попова под домашний арест, оставив в СИЗО. Также прокурор просил суд провести заседание в закрытом режиме, мотивируя это тем, что СМИ могут обнародовать адрес, где Попов может находиться под домашним арестом.

«Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства прокурора, считает его необоснованным», — сказал судья.

Он уточнил, что журналисты уже давно знают его адрес, а никаких секретных сведений в заседании исследовать не планировалось. Сам генерал заявил, что не против присутствия прессы.

Как передавало ИА Регнум, 235-й гарнизонный военный суд 27 мая отказал в переводе генерала Попова под домашний арест. По решению судьи обвиняемый останется в СИЗО. Следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения. 24 мая аналогичное решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Иван Попов обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Как уточнили в Следственном комитете, генерала обвиняют в хищении более 1700 тонн металлоконструкций. Их должны были использовать для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области.

Адвокат генерала Сергей Буйновский при этом заявил, что его подопечный преступления не совершал и вину не признаёт.

Отец генерал-майора в беседе с ИА Регнум также отметил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший при этом убеждён, что под сына специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».