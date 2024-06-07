Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Студентов, окончивших высшее учебное заведение в рамках обновлённой системы высшего образования, будут называть специалистами. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Алексей Колчин ИА Регнум

«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике», — сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Чернышенко добавил, что все изменения в системе высшего образования будут незаметными для студентов.

«Мы делаем так, чтобы на них это никак не отразилось, чтобы дипломы, которые выдавались в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность», — подчеркнул вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года, сообщил он.

Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет.

О необходимости вернуться в стране к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет ― Путин заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Он подчеркнул, что после перехода России на другую систему образования у молодёжи должны появиться новые возможности, а не проблемы: студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны.