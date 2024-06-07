Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин надеется, что у некоторой части западных стран возобладает здравый смысл, и НАТО не станет вторгаться на Украину. Об этом он заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Поэтому все-таки надежда, по крайней мере, у нас сохраняется, что здравый смысл здесь возобладает», — сказал руководитель республики, слова которого приводит портал Pressa24.ru.

Он уточнил, что Западу не стоит переходить существующие грани, иначе произойдёт полномасштабный конфликт.

Как сообщило ИА Регнум, 4 июня британская газета The Telegraph написала, что НАТО разрабатывает план переброски американских военнослужащих и бронетехники в Европу на случай военного столкновения с Россией. По информации источников, боевые подразделения США высадятся в одном из пяти заранее выбранных портов. Затем их перебросят по подготовленным логистическим путям.

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что западные страны ищут предлог для размещения своих войск на территории Украины. Она уточнила, что НАТО желает повторить сценарий, схожий с началом войны во Вьетнаме.

6 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что его организация не планирует отправлять свои войска на Украину. Он добавил, что военный блок сконцентрирует внимание на том, чтобы усилить долгосрочную поддержку киевского режима.

Кроме того, он заявил, что не верит в неизбежность конфликта с участием НАТО в ближайшие годы. Вместе с тем Столтенберг отметил, что к конкретному сроку альянс должен поддерживать собственную боеготовность, как это было прежде. Он утверждает, что 50% всех мировых военных возможностей якобы приходится на НАТО.