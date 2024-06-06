Хельсинки, 6 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. НАТО не намерено отправлять войска на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Йенс Столтенберг

«НАТО не планирует развёртывать свои силы на Украине», — сказал он.

По его словам, альянс сфокусирует внимание на том, как установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня британская газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что НАТО разрабатывает план переброски американских солдат и бронетехники в Европу на случай военного конфликта с Россией. По данным издания, ВС США высадятся в одном из пяти заранее определённых портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям.

В частности, планируется высадка американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Прибалтики.

Любой из вариантов использования западных войск в украинском конфликте обернётся тем, что он станет одной из сторон конфликта, считает немецкий полковник в отставке Ральф Тиле.