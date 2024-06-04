Вашингтон, 4 июня, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Западные страны готовят предлог для размещения своих войск на территории Украины, сообщила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в эфире YouTube-канала «Neutrality Studies».

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

«НАТО хочет создать сценарий, похожий на начало войны во Вьетнаме. Обсуждение ввода войск альянса ведётся параллельно (с конфликтом на Украине)», — сказала она.

По её словам, ещё до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме, там уже находились 15 тыс. советников, а позже туда ввели американские войска, чтобы «защитить» этих советников.

«По-видимому, что-то похожее готовится и здесь (на Украине), с размещением немецких или других вооружений, способных наносить удары по России», — заключила Дагделен.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая французская газета Le Monde написала о планах президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По данным журналистов, на первом этапе хотят отправить несколько десятков специалистов. Когда они определят потребности, необходимые для организации процесса, предполагается отправка нескольких сотен военнослужащих.

Рассматриваются вопросы обучения сапёров и бойцов новой мотострелковой бригады. К коалиции могут присоединиться Великобритания, Эстония, Литва и другие государства. Пока основное обучение украинских военных проходит в Польше, Германии и Великобритании.

Согласно данным директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину. Он уточнил, что на начальном этапе численность этого контингента составит около 2 тыс. человек.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления об отправке войск на Украину. По его словам, присутствие европейских или американских военных на Украине будет означать пересечение красных линий. Сийярто также указал на необходимость отказаться от поставок оружия Украине и перейти к мирным переговорам.

Президент России Владимир Путин 28 мая отмечал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине представляют законную цель для Вооружённых сил России.