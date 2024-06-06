Хельсинки, 6 июня, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не разделяет мнения о неизбежности войны с участием НАТО в ближайшие годы.

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«Я говорю об этом, так как иногда возникает впечатление о неизбежности войны в течение трёх-четырёх-пяти лет. Я в это не верю. Задача НАТО — предотвратить это, для этого НАТО и было создано», — заявил он на форуме в Финляндии.

Столтенберг добавил, что не надо говорить о том, что НАТО должно быть готово в военном плане к определённому сроку, поскольку альянс поддерживал «такую готовность в прошлом и будет делать это в будущем».

«НАТО представляет 50% всех мировых военных возможностей, и у нас есть крупнейший союзник — США», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что учения НАТО, начавшиеся 26 апреля в Финляндии в непосредственной близости от границы с Россией, носят провокационный характер. Она заявила, что военный блок отрабатывает боевые действия на финской территории в рамках ведущейся против России гибридной войны, а недавно вступившая в НАТО Финляндия стремится поскорее вступить в эту авантюру.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на государства данного военного блока. Глава МИД подчеркнул, что именно Запад делает противника из России.

В феврале Путин заявил, что Запад пытается прибегать к агрессивным практикам колониализма, которые должны были остаться позорной страницей прошлого. Глава государства подчеркнул, что таким образом западные страны пытаются сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, а также навязать чужие ценности и культурные традиции.