Москва, 7 июня, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о раскрытии убийств в 2023 году депутатов народного совета Михаила Филипоненко и Олега Попова. О поимке виновных в убийстве он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума 6 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Пасечник

В интересах следствия, подробности глава ЛНР раскрывать не стал.

«Виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае исполнителей, которые всё это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — цитирует Пасечника Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб в декабре 2023 года при подрыве автомобиля в Луганске. 20 сентября 2022 года было другое покушение на Попова. Тогда заказчиками покушения были сотрудники СБУ, говорил Олег Попов.

В Луганске 8 ноября также в результате взрыва в автомобиле погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Установлено, что в машину заложили примерно 1 кг взрывчатки. Бомба была под сиденьем водителя. Её подорвали, когда полковник выехал из дома.

4 марта стало известно, что под автомобилем экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва обнаружили взрывное устройство. Они не получили ранений.