В Народном совете ЛНР подтвердили гибель депутата при взрыве автомобиля
Луганск, 6 декабря, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Экс-депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске. Смерть Попова подтвердил его коллега в региональном парламенте Юрий Юров.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о подрыве автомобиля в центре Луганска, в котором находился депутат народного совета ЛНР Олег Попов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, в своём Telegram-канале сообщил, что Попов получил ранение.
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