Луганск, 6 декабря, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Экс-депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске. Смерть Попова подтвердил его коллега в региональном парламенте Юрий Юров.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о подрыве автомобиля в центре Луганска, в котором находился депутат народного совета ЛНР Олег Попов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, в своём Telegram-канале сообщил, что Попов получил ранение.

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