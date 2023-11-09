Луганск, 9 ноября, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Примерно 1 кг взрывчатки был заложен в автомобиль депутата парламента ЛНР Михаила Филипоненко, погибшего в Луганске. Об этом сообщили 9 ноября в правоохранительных органах республики.

Станислав Красильников / РИА Новости

Характер поражения машины указывает на то, что взрывчатка была фугасного действия. Её заложили под сиденье водителя и подорвали, когда полковник выехал из дома на улицу Парашютную.

«По оценкам специалистов, в машине Филипоненко было до килограмма в тротиловом эквиваленте», — сообщил собеседник ТАСС.

В машину экс-начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, погибшего в Луганске в результате теракта, заложили около 1 кг взрывчатки, заявили в правоохранительных органах региона.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко погиб утром 8 ноября в результате взрыва в автомобиле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям, включая теракт. Ответственность за подрыв машины взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.