Луганск, 4 марта, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва обнаружили взрывное устройство. Об этом 4 марта рассказал источник в силовых структурах.

Светлана Шевченко/РИА Новости

«Такой факт имел место. Действительно, под машиной Киселева найдено взрывное устройство», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что на место обнаружения взрывчатки прибыли сотрудники профильных служб. Сам экс-советник главы республиканского МВД, по предварительной информации, не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, на КПП при въезде в Крым с северного направления 2 марта на днище автомобиля обнаружили самодельное взрывное устройство. За рулём транспортного средства был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.

В Центре общественных связей ФСБ 5 февраля сообщили о предотвращении теракта СБУ против одного из руководителей Крыма. Отмечалось, что группа из трёх человек готовила в Симферополе подрыв автомобиля одного представителей властей полуострова.

В декабре 2023 года ФСБ предотвратила теракт в Ижевске против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии, задержав россиянина, действовавшего по заданию спецслужб Украины. У задержанного нашли взрывчатые вещества и средства связи, через которые он вёл переписку с украинскими спецслужбами.

Президент России Владимир Путин 20 декабря 2023 года заявил, что киевский режим при прямой поддержке спецслужб других стран открыто встал на путь государственного терроризма, диверсий и терактов против мирного населения. Глава государства в связи с этим поручил усилить антитеррористическую работу, широко использовать комплекс технических и оперативных возможностей, активно взаимодействовать с Минобороны и другими ведомствами.