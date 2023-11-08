Луганск, 8 ноября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом 8 ноября сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров в своём в Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС Михаил Филипоненко

«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал Юров.

Он также напомнил, что на Филипоненко совершали покушение 21 февраля. Тогда была взорвана его машина около здания представительства ЛНР в СЦКК.

Как сообщало ИА Регнум, сенатор Игорь Кастюкевич 7 октября сообщил о подрыве в Херсонской области автомобиля секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Парламентарий расценил произошедшее как теракт против мирного населения и строящих мирную жизнь в регионе людей. Представитель партии в тот же день умер в больнице.

В Бердянске 25 октября российский военнослужащий погиб в результате теракта, его машину взорвали неизвестные. По версии следствия, вечером 23 октября неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, на котором передвигался военнослужащий. Когда он сел в машину, припаркованную около дома, произошёл взрыв и возгорание. От полученных травм мужчина скончался на месте.