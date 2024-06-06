Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Администрация Президента

Путин отметил, что банк под руководством Роуссефф показал значительную чистую прибыль. В ходе встречи Путин передал привет президенту Бразилии Луису Инасиу Лулу да Силве.

«Мы с ним в ближайшие несколько дней договорились созвониться по телефону, обсудить двусторонние связи и ждем его в Казани осенью этого года на саммите БРИКС», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главная тема саммита — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава государства. Глава государства традиционно принимает участие в ПМЭФ каждый год, он выступает с большой речью перед участниками форума.

Выступление Путина на ПМЭФ планируется 7 июня. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин уже готовится к выступлению. При этом он не стал раскрывать, кто именно будет модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием президента России.