Москва, 28 мая, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планируется 7 июня. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

«Седьмого июня будет выступление Путина на экономическом форуме», — сказал Зюганов.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Деловую программу разделили на четыре тематических трека: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям ПМЭФ. Глава государства отметил, что форум должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил Путин.

27 мая стало известно, что ПМЭФ посетит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он примет участие в сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей», которая состоится 6 июня. Также участниками этой сессии станут вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль Гайс, вице-премьер РФ Александр Новак и гендиректор «Газпром нефть» Александр Дюков.