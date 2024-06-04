Москва, 4 июня, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Кремль пока не раскрывает, кто именно будет модератором пленарного заседания Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина, сообщил 4 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА Регнум

«Сообщим ближе к седьмому числу», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, будет ли это российский или зарубежный журналист.

Как передавало ИА Регнум, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Глава государства традиционно принимает участие в ПМЭФ каждый год, он выступает с большой речью перед участниками форума.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в Петербургском международном экономическом форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий.

Так, участие в форуме примет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Также ПМЭФ посетят представители движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), контролирующее власть в Афганистане. Страну представят министр труда и глава торгово-промышленной палаты.

Выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме планируется 7 июня. По словам Пескова, Путин уже готовится к выступлению.

В приветствии к участникам форума президент России 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Российский лидер подчеркнул, что Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности.