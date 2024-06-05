Москва, 5 июня, 2024, 07:34 — ИА Регнум. В ночь на 5 июня средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Так, по два беспилотника уничтожили и перехватили в небе над Белгородской и Курской областями. Ещё один БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 июня главы Курской и Белгородской областей предупредили население об объявленной ракетной опасности.

В небе на подлёте к Воронежу дежурными средствами ПВО обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник в ночь на 5 июня. Украинский дрон летел на предельно низкой высоте. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Донецке из-за активности ВСУ появилась «дорога смерти». Украинские боевики с помощью беспилотников намеренно уничтожают гражданские автомобили. Только за неделю украинские боевики сожгли четыре машины. В результате последнего сброса с БПЛА сгорел один автомобиль, ранения получили двое мирных граждан, заявил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Сергей Переверзев.