Система ПВО перехватила за ночь над регионами России пять БПЛА
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА над тремя российскими регионами
Москва, 5 июня, 2024, 07:34 — ИА Регнум. В ночь на 5 июня средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.
Так, по два беспилотника уничтожили и перехватили в небе над Белгородской и Курской областями. Ещё один БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 июня главы Курской и Белгородской областей предупредили население об объявленной ракетной опасности.
В небе на подлёте к Воронежу дежурными средствами ПВО обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник в ночь на 5 июня. Украинский дрон летел на предельно низкой высоте. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В Донецке из-за активности ВСУ появилась «дорога смерти». Украинские боевики с помощью беспилотников намеренно уничтожают гражданские автомобили. Только за неделю украинские боевики сожгли четыре машины. В результате последнего сброса с БПЛА сгорел один автомобиль, ранения получили двое мирных граждан, заявил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Сергей Переверзев.