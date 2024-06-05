Донецк, 5 июня, 2024, 06:42 — ИА Регнум. В Донецке из-за активности ВСУ появилась «дорога смерти». Украинские боевики с помощью беспилотников намеренно уничтожают гражданские автомобили, заявил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Сергей Переверзев.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По его словам, украинские боевики за неделю сожгли четыре автомобиля. В результате последнего сброса с БПЛА сгорела одна машина, ранения получили двое мирных граждан.

«По сути, в Донецке появилась новая «дорога смерти», — сказал Переверзев.

Целенаправленные атаки по гражданским происходят на соединяющей Петровский и Кировский районы Донецка улице Бирюзова. Сгоревшие машины со следами попадания снарядов стоят вдоль дороги, где разбросаны фрагменты самих дронов.

Местные жители из-за активности украинских беспилотников стараются объезжать эту улицу. При этом общественный транспорт, несмотря на опасность, продолжает курсировать по «дороге смерти», для того чтобы люди смогли добраться на работу и рынок.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая в УФСБ по Донецкой Народной Республике проинформировали, что только за неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружили и перехватили 197 украинских беспилотных летательных аппаратов. Взрывотехники обезвредили подавленные БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на месте при помощи накладных зарядов.

После завершения конфликта на Украине всё встанет на свои места, заявил 30 мая на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» и званием «Мать-героиня», президент России Владимир Путин. Он добавил, что с 2014 года Донецкая и Луганская Народные Республики живут в сложных условиях. Глава государства выразил уверенность в том, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области будут развиваться в составе России «в общей нашей большой семье».