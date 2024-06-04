Белгород, 5 июня, 2024, 00:56 — ИА Регнум. В ночь на 5 июня главы Курской и Белгородской областей предупредили население об объявленной ракетной опасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале об объявленной ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Виро губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о введенном режиме на территории региона.

Население попросили укрыться в безопасных местах и оставаться в них до отмены ракетной опасности.

Чуть более чем через 10 минут Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Алексей Смирнов также написал об отмене введённого режима через 17 минут после объявления ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, в Шебекино Белгородской области 4 июня киевские боевики с применением беспилотника атаковали служебный автобус, в котором ехали сотрудники одного из местных сельхозпредприятий. В результате взрыва пострадали три человека.

На Украине поздним вечером 4 июня звуки взрывов также были слышны в Полтаве.

На всей территории Украины, в том числе в Киеве, вечером 4 июня включили сирены воздушной тревоги.