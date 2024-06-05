Воронеж, 5 июня, 2024, 05:40 — ИА Регнум. В небе на подлёте к Воронежу дежурными средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник в ночь на 5 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

Как пояснил глава региона, украинский дрон летел на предельно низкой высоте. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

«Режим опасности не вводился. Оперативную ситуацию держу под контролем», — добавил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, высотный разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk, «заглушённый» 4 июня, в очередной раз появился в небе к югу от Крымского моста. Об этом сообщила «Военная хроника».

По данным ресурса Flightradar24, американский дрон с позывным Forte12 находился над Чёрным морем примерно в 250 км от Ялты и двигался в западном направлении.

В Шебекино Белгородской области 4 июня киевские боевики с применением беспилотника атаковали служебный автобус, в котором ехали сотрудники одного из местных сельхозпредприятий. В результате взрыва пострадали три женщины.

В ночь на 5 июня главы Курской и Белгородской областей предупредили население об объявленной ракетной опасности.

На Украине поздним вечером 4 июня звуки взрывов были слышны в Полтаве. На всей территории Украины, в том числе в Киеве, вечером 4 июня включили сирены воздушной тревоги.