Вашингтон, 5 июня, 2024, 05:53 — ИА Регнум. США могут сделать новые заявления на тему изъятия замороженных российских активов после встречи американского президента Джо Байдена и лидера Франции Эммануэля Макрона. Об этом в ходе брифинга заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

The White House Эммануэль Макрон и Джо Байден

«Изъятие замороженных активов России будет существенным пунктом повестки дня на встрече Байдена с Макроном. <…> Это связано с тем, что, очевидно, время до саммита «Группы семи» идёт, и мы собираемся сделать большой рывок, чтобы увидеть, сможем ли мы получить ясность в отношении этого процесса в течение следующих нескольких дней. Это приоритет для США», — отметил Салливан.

Советник Байдена добавил, что, возможно, получится больше рассказать по итогам переговоров президентов США и Франции.

Как передавало ИА Регнум, Джо Байден во Франции примет участие в торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года во время Второй мировой войны. Мероприятия пройдут с 6 по 8 июня. У Байдена запланирована встреча с Макроном. Также не исключена встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским, подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По данным пресс-службы Белого дома, лидеры стран «Большой семёрки» в ходе предстоящего саммита в Италии намерены достигнуть соглашения в вопросах использования замороженных российских активов. Участники встречи обсудят «пути поддержки Украины». Также они намерены «продвинуть усилия» по использованию российских активов и продолжению применения санкций и других различных ограничительных мер в отношении Москвы и тех, кто, по мнению Запада, поддерживает специальную военную операцию на Украине.

США согласовывают с союзниками способы задействования российских активов для оказания помощи Киеву, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. По её словам, на международной площадке Euroclear в Бельгии заморожено около 204 млрд долларов активов российских суверенных фондов. В свою очередь, площадка зарабатывает проценты на них. Евросоюз принял меры, чтобы взять эту прибыль и направить большую её часть на нужды Украины. Эта прибыль составит в год от 3 млрд до 5 млрд долларов, она будет накапливаться до тех пор, пока активы РФ остаются замороженными, добавила Йеллен.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на изъятие замороженных активов Россия ответит теми же мерами. Страна не инициировала эти процессы, но ответит симметрично, в логике решений самого Запада, отметил глава ведомства.