Вашингтон, 3 июня, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Власти США не исключают встречу американского президента Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского во Франции. Об этом заявил журналистам 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский и Джо Байден

Встреча Байдена и Зеленского может произойти во время торжеств по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

«У меня нет ничего в рабочем графике президента, хотя, когда эти два лидера находятся в одном месте, они часто находят возможность встретиться, но сегодня у меня просто нет ничего в рабочем графике», — заявил Кирби.

Памятные мероприятия, посвященные высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года во время Второй мировой войны, пройдут в Нормандии и Бретани с 6 по 8 июня.

У президента Франции Эммануэля Макрона запланирована встреча с Джо Байденом.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая заявил, что участие российской делегации на торжествах в Нормандии не планировали. Он напомнил, что в 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и российские власти сконцентрируются на этом.

Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.

Силы США, Великобритании и Канады 6 июня 1944 года осуществили высадку военных в Нормандии. В операции участвовали 156 тыс. человек, общие потери составили около 10 тыс. человек. Советские войска не принимали непосредственного участия в боях в Нормандии, однако СССР сделал высадку союзников возможной.