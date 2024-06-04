Ялта, Крым, 5 июня, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Высотный разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk, «заглушенный» 4 июня, в очередной раз появился в небе к югу от Крымского моста. Об этом сообщила «Военная хроника».

«Военная хроника» Дрон США

«Дрон-разведчик с позывным FORTE 12 внезапно «воскрес» к югу от Крымского моста, включил радиолокационный ответчик», — написали эксперты.

По данным ресурса Flightradar24, американский дрон RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 находился над Черным морем примерно в 250 километрах от Ялты и двигался в западном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, дрон-разведчик США RQ-4B Global Hawk пропал с радаров над Чёрным морем 4 июня. Это следует из данных веб-сервиса Flightradar24, отслеживающего полёты воздушных судов в реальном времени. БПЛА вылетел с военно-морской базы ВМС США в городе Сигонела на острове Сицилия в сторону Чёрного моря, где выполнял разведывательную миссию.

Предположительно, операторы намеренно отключили опознавательные транспондеры.

Этот же дрон 26 мая несколько часов курсировал над Чёрным морем вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что НАТО готовит основу для дальнейших террористических ударов. Их дроны-разведчики накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении, после чего ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками по территории России.

Поэтому для защиты суверенитета и безопасности южных рубежей России эти беспилотники должны стать законными целями для уничтожения, заключил он.

Удар киевских боевиков по Крыму с применением оперативно-тактических ракет ATACMS в ночь на 16 мая координировал дрон-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk, сделали заключение военные эксперты.