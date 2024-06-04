Шебекино, Белгородская область, 4 июня, 2024, 23:15 — ИА Регнум. В Шебекино Белгородской области 4 июня киевские боевики с применением беспилотника атаковали служебный автобус, в котором ехали сотрудники одного из местных сельхозпредприятий. В результате взрыва пострадали три человека. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Вячеслав Гладков Подбитый ВСУ автобус в Шебекино

По информации Гладкова, женщина получила осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, ещё одна пассажирка — осколочное ранение правого бедра. Их доставили в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая самостоятельно добралась до дома и уже там почувствовала ухудшение состояния. По предварительной информации, у неё сотрясение головного мозга и контузия.

«Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. У автобуса пробита крыша и повреждены стёкла. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили 41 беспилотник ВСУ и 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха», две управляемые авиабомбы Hammer. Об этом информировал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Власти США никогда не ограничивали киевский режим в применении средств ПВО против самолётов ВС РФ вне пределов своего воздушного пространства, заявил 4 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.