Киев, 4 июня, 2024, 23:59 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 4 июня звуки взрывов были слышны в Полтаве. Об этом написало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Ядерный взрыв

Подробной информации об инциденте не приводится. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины, в том числе в Киеве, вечером 4 июня включили сирены воздушной тревоги.

В Шебекино Белгородской области 4 июня киевские боевики с применением беспилотника атаковали служебный автобус, в котором ехали сотрудники одного из местных сельхозпредприятий. В результате взрыва пострадали три человека.