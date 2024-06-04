Санкт-Петербург, 4 июня, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координатором работы в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил 4 июня на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин.

Вадим Савицкий /РИА Новости

«Поскольку вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — указал глава государства.

Также Владимир Путин поручил к 5 июня завершить работу по подготовке проекта поручений о первоочередных задачах ОПК, объёмах производства и рентабельности.

Как передавало ИА Регнум, Путин 12 мая освободил Сергея Шойгу от поста исполняющего обязанности главы Минобороны и назначил на должность секретаря Совбеза. Глава государства также поблагодарил Шойгу за строительство армии России и за то, что она получила новый облик.

В мае на встрече с руководителями предприятий ОПК президент заявил, что большинство предприятий комплекса в срок и качественно выполняют гособоронзаказ. Глава государства отметил, что объём выпуска боеприпасов в России за два года вырос в 14 раз. За тот же период в России стали производить вчетверо больше беспилотников, а объём выпуска бронетанкового вооружений вырос в 3,5 раза.

Глава государства также сообщил, что бюджетные затраты на нужды обороны и на безопасность дают толчок промышленности и увеличивают количество рабочих мест в стране. Кроме того, растёт потребность в кадрах и в расширении предприятий, подчеркнул Путин.

Президент отметил, что соотношение гражданской и военной продукции должно отвечать интересам страны, заявив, что соотношение между «пушками и маслом» должно органически вписываться в общую стратегию развития России. Каждый рубль в экономике Вооружённых сил России должен работать эффективно, подчеркнул Путин.