Москва, 15 мая, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Соотношение производимой гражданской и военной продукции должно отвечать интересам российского государства. Об этом 15 мая на встрече с командующими войсками военных округов заявил президент Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин (в центре)

«Взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства Российского», ― сказал российский лидер.

Он добавил, что все социальные обязательства перед гражданами России должны быть исполнены. При этом он подчеркнул, что это необходимо сделать, несмотря на возросшие расходы на оборону.

«Увеличивая расходы на оборону и безопасность, исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами. Должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное», ― сказал Путин.

Пор его словам, речь идёт о развитии образования, здравоохранения, поддержке ветеранов, обеспечении пенсионного обслуживания.

«Всё это должно быть исполнено при растущих расходах на оборону», ― указал российский лидер.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 1 января заявил, что все социальные обязательства перед российскими гражданами выполняют в полном объёме. Он отметил, что в стране действует мощная и сбалансированная система поддержки семей с детьми, и это очень важно для будущего. Семьи получают помощь от государства, начиная с периода беременности женщины и до достижения ребёнком совершеннолетия.

Российский лидер также подчеркнул, что хотя Россия находится в состоянии вооружённого конфликта, основные показатели её жизнеспособности выросли.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 25 апреля заявила, что президент следит за тем, как выполняются социальные обязательства по поддержке семей с детьми. Она подчеркнула, что это его личная тема.