Королёв, Московская область, 25 мая, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Объём выпуска боеприпасов в России за два года вырос в 14 раз, сообщил 25 мая на совещании с руководителями предприятий ОПК президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

За тот же период в России стали производить вчетверо больше беспилотников и авиационной техники, а объём выпуска бронетанкового вооружения вырос в 3,5 раза, отметил глава государства.

«За последнее время у нас объёмы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», — сказал президент.

Глава государства сообщил, что за тот же период в 22 раза вырос объём производства ракетно-артиллерийского вооружения, в 15 раз — средств радиоэлектронной борьбы и разведки, в шесть раз — средств индивидуальной бронезащиты.

«Это хороший темп, большой объём. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами, масштабными задачами, справляетесь», — сказал президент руководителям предприятий ОПК.

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Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее сообщила, что в ходе рабочей поездки в Королёв глава государства осмотрит ряд производств ОПК, включая сборочный цех и центр наземных испытаний. Ожидается, что президенту представят изделия класса «воздух — поверхность», планирующие боеприпасы, а также ракеты «воздух — воздух» большой дальности.

В начале совещания Путин предложил руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса «сверить часы» и обсудить поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружений. Большинство предприятий ОПК выполняют гособоронзаказ в срок и качественно, по некоторым позициям поставки идут с опережением, отметил президент.