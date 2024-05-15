Москва, 15 мая, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Рост расходов на оборону и безопасность взбодрит промышленный сектор в России. Об этом 15 мая заявил президент страны Владимир Путин.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Растущие траты на оборону и безопасность дают толчок промышленности в целом и увеличивают количество рабочих мест», — отметил президент.

Он связал это с органической связью военных расходов и с гражданскими отраслями производства. При росте первых растёт потребность в кадрах и расширении предприятий.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что бюджет Минобороны вырос почти до уровня 80-х годов, тогда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. В нынешних условиях показатель вырос на 3%, до 6,7%. По словам пресс-секретаря, такой показатель не критичный, но чрезвычайно важный и требует определенных решений.

Первый вице-премьер Денис Мантуров назвал российский оборонно-промышленный комплекс самым мощным в мире по объёмам производства. Геополитическая обстановка в мире продиктовала необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и техники. Необходимость внедрения новых технологий приведет к развитию космических программ, включая наращивание спутниковых группировок. Так, например, в планах строительство российской орбитальной станции.

Президент страны отмечал, что даже в сложных условиях экономику страны не переводят на военные рельсы.