Нью-Йорк, США, 4 июня, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Участники международной конференции по Украине, запланированной в Швейцарии, намерены согласовать конкретные шаги для будущих переговоров с участием представителей России, сообщило 4 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия и привести к дальнейшему участию представителей Российской Федерации в переговорах», — сказано, в частности, в документе.

Также в документе подчёркивается необходимость участия «всех сторон» конфликта в переговорах для того, чтобы положить конец конфронтации.

По информации Bloomberg, в проекте упомянуты такие сферы, как ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен военнопленными.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине пройдёт 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня. не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в «мирном саммите», «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обсуждать ситуацию на Украине без участия России — абсурдно, это не ориентировано на какой-либо результат.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.