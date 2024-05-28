Брюссель, 28 мая, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал государства, которые не определились с участием в «мирном саммите» в Швейцарии, «хуже врагов». Он заявил об этом 28 мая на пресс-конференции в Бельгии, которую транслировало агентство Reuters.

OLIVIER MATTHYS/ EPA/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

Как отметил глава киевского режима, некоторые страны ещё не решили, будут ли они принимать участие в саммите в Швейцарии.

«Если они молчат, это ещё хуже, мне так кажется. Потому что вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения», — сказал он.

По утверждению Зеленского, такая позиция этих государств свидетельствует о том, что их устраивает происходящее.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 мая Зеленский назвал «не очень сильным решением» намерение президента США Джо Байдена не принимать участие в «мирном саммите» в Швейцарии. Лидер киевского режима подчеркнул, что он очень хотел бы видеть на этом мероприятии главу Белого дома.

Власти Швейцарии в начале мая сообщили, что на конференцию по Украине приглашены более 160 делегаций, включая представителей из стран «Группы семи», «Группы двадцати» и БРИКС. В то же время Россия не вошла в число приглашённых на саммит.

Президент России Владимир Путин 11 апреля назвал паноптикумом предстоящую встречу по Украине в Швейцарии. Глава государства отметил, что на Западе, с одной стороны, говорят, что Россия там делать нечего, а с другой, признают, что без Москвы этот вопрос разрешить не удастся.