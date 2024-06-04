Москва, 4 июня, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Обсуждать ситуацию на Украине без участия России — абсурдно, это не ориентировано на какой-либо результат, заявил 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Максим Гучек/РИА Новости

Ранее несколько стран отказались принимать участие в так называемом «саммите мира» по Украине в Швейцарии. По словам Пескова, власти этих государств не хотят тратить свое время впустую.

«Это абсолютно понятная позиция: страны не хотят принимать участие в мероприятии, где нет целеполагания. Это праздное времяпровождение», — заявил он

Представитель Кремля пояснил, что обсуждать методы урегулирования конфликта на Украине без России — это абсурд. Такие дискуссии не приведут к кому-либо результату.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине пройдёт 15–16 июня в городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров.

Агентство Bloomberg 24 мая сообщило, что президент США Джо Байден не поедет на конференцию в Швейцарии, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в «мирном саммите», «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.