Москва, 4 июня, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Афганистан для полноценного вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) должен привести в порядок свою экономику, заявил 4 июня на пресс-конференции директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Болат Шайхинов/Sputnik/РИА Новости

«Россия и целый ряд государств, большинство членов ШОС, выступали за возобновление деятельности контактной группы. Но один из членов ШОС пока сомневается. А поскольку в ШОС действует принцип консенсуса — этого пока не произошло», — сказал он.

Кабулов отметил, что Россия в целом поддерживает вступление Афганистана в ШОС. Вместе с тем он подчеркнул, что ШОС в первую очередь — это экономическая организация и Афганистан должен привести «в относительный порядок» свою экономику, чтобы остальные члены ШОС сочли его вступление в эту организацию целесообразным.

Как передавало ИА Регнум, ранее спецпредставитель МИД России информировал, что сроки исключения движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористов пока не называются.

27 мая Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористов. Кабулов тогда заявил, что признание талибов стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году.

Российский лидер на следующий день заявил, что статус движения «Талибан» постоянно обсуждается. Путин добавил, что Россия учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов. Решение, как заявил президент, будет вырабатываться вместе.

Россия также направила приглашение представителям движения «Талибан» принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт 5–8 июня. Движение подтвердило своё участие в ПМЭФ.