* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 27 мая, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) подтвердило свое участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов в эфире «Россия 24».

Алексей Куденко / РИА Новости Представители политического совета движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность)

«Афганистан представят министр труда и глава торгово-промышленной палаты. Москва рассчитывает, что делегация талибов на ПМЭФ-2024 использует по максимуму возможности для укрепления связей с российским бизнесом», — отметил Кабулов.

Он добавил, что сотрудничество с афганскими партнёрами уже ведётся, но сейчас статус террористической организации «Талибана» мешает наладить его в полной мере.

Радикальное движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном в 2021 году. Тогда же американские войска и президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинули территорию страны. Талибы без боя вошли в Кабул.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Российской Федерации доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций. Замир Кабулов пояснил, что исключение необходимо для признания правительства талибов. Однако есть ряд моментов, которые необходимо преодолеть. Тогда российское руководство будет принимать решение, добавил дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал идею исключить талибов из списка запрещенных организаций объективной реальностью. По его словам, «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а Афганистан России не безразличен.