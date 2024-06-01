* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 1 июня, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Сроки исключения движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористов пока не называются, заявил специальный представитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии при МИД России Замир Кабулов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Пока всё сказано. Когда президент примет решение, тогда будем разговаривать», — передаёт слова дипломата «Газета.Ru».

Ранее, 27 мая, Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористов. Кабулов тогда заявил, что признание талибов стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году.

Россия также направила приглашение представителям движения «Талибан» принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 5–8 июня. Движение подтвердило своё участие в ПМЭФ.

Российский лидер 28 мая заявил, что статус движения «Талибан» постоянно обсуждается. Путин добавил, что Россия учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов. Решение, как заявил президент, будет вырабатываться вместе.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что инициатива о возможном исключении «Талибана» из списка террористических организаций отражает объективную реальность.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 28 мая заявил, что российское руководство близко к тому, чтобы установить полноформатные отношения с «Талибаном».