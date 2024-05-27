* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 27 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Россия направила приглашение представителям движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 27 мая сообщил директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

Global Look Press / Sanaullah Seiam/XinHua

Дипломат добавил, что у сторон много перспективных тем для сотрудничества. По его словам, традиционно афганцы заинтересованы в продолжении расширения сотрудничества, в том числе по закупке нефтепродуктов в России и других товаров повышенного спроса. Кроме того, добавил Кабулов, можно будет поговорить об использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом.

Ранее Кабулов заявил, что МИД и Министерство юстиции России доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году ПМЭФ пройдёт с 5–8 июня. Президент России Владимир Путин 25 апреля призвал крупный бизнес принять участие в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме. 27 мая глава государства направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVII ПМЭФ, темой встречи которого станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Российский лидер выразил уверенность, что форум даст старт новым перспективным инициативам и проектам, послужит наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Президент также отметил, что Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности.

В прошлом году на ПМЭФ-2023 организовали 140 различных мероприятий. В форуме приняли участие 17 тыс. представителей из 130 стран. Участники ПМЭФ подписали 900 соглашений, общая сумма которых достигла почти 3,9 трлн руб.

Путин в своей речи заявил, что Запад делает всё, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в ходе спецоперации на Украине. Кроме того, главы шести стран Африки прибыли в Санкт-Петербург на встречу с президентом России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что количество контрактов, которые заключили участники Петербургского международного экономического форума, подтвердило то, что инвестиционная обстановка в России активно развивается. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не собирается становиться закрытой страной и добиваться полной экономической независимости, она заинтересована в зарубежных инвестициях. Для этого власти готовы создавать специальные привилегированные условия, отметил Песков.