* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 28 мая, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что статус движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) постоянно обсуждается.

Егор Алеев/ТАСС

«Это постоянно обсуждается <…> взаимоотношения с «Талибаном», с Афганистаном постоянно на слуху», — заявил российский лидер во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Как уточнил президент, Россия учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов, решение будет вырабатываться вместе.

Ранее Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России доложили президенту, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов пояснил, что этот вопрос продолжает прорабатываться. Дипломат также добавил, что «Талибан» подтвердило участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном в 2021 году. Как заявил на брифинге 2 апреля 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия ведёт диалог с находящимся у власти в Афганистане движением, так как необходимо решать насущные вопросы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал идею исключить талибов из списка запрещенных организаций объективной реальностью. Глава МИД напомнил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а Кабул Москве не безразличен.