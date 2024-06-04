Берлин, 4 июня, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и нынешний канцлер Олаф Шольц добивалась строительства российского газопровода «Северный поток — 2» и действовали в интересах «Газпрома», следует из секретных документов, которые изданию Süddeutsche Zeitung (SZ) по решению суда предоставило министерство экономики ФРГ.

ТАСС/Michael Kappeler/dpa

Так, среди обнародованных бумаг приводится служебная записка от июня 2014 года, в которой анализируется угроза зависимости Германии от России в ближайшем будущем. Меркель, зная об этом, ещё больше усилила энергетическую зависимость Берлина от Москвы, подчёркивает автор публикации.

Более того, через год, согласно служебным документам, канцлер дала указания правительству всецело поддержать проект «Газпрома». Шольц, как отмечает издание, также активно пытался «расчистить дорогу» российскому газопроводу.

В то же время в США сопротивлялись новому проекту. По данным SZ, когда лоббисты «Северного потока» отправились в Вашингтон в мае 2016 года, тогдашний посол Германии в США Петтер Виттиг находился там, чтобы защитить будущий трубопровод в группе критически важных экспертов по энергетике. Он предостерёг группу от мысли, что «Северный поток — 2» — политически мотивированный германо-российский проект.

Кроме того, в 2021 году Меркель отправила несколько своих доверенных лиц в Вашингтон после того, как со стороны президента США Джо Байдена прозвучала критика в отношении «Северного потока».

Как передавало ИА Регнум, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» подорвали в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года назвал подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал на то, что любые попытки честного расследования теракта полностью блокируют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на «Северных потоках», но ни разу не получила ответа.

Генпрокуратура России 3 апреля обратилась к США, Германии, Франции и Кипру по делу о подрыве «Северных потоков». Ведомство выразило надежду на то, что западные коллеги добросовестно подойдут к рассмотрению этих материалов и исполнят обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств и обеспечивать неотвратимость наказания.