Москва, 3 апреля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Генпрокуратура России обратилась к США и Германии по делу о «Северных потоках», сообщили 3 апреля в пресс-службе российского ведомства.

Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press Место утечки газа после теракта на газопроводе «Северный поток»

Оно сообщило, что рассмотрело обращение депутатов Госдумы и общественных деятелей о расследовании фактов возможной причастности находящихся за рубежом лиц и структур к финансированию и организации ряда терактов в России, а также акта международного терроризма — подрыва «Северного потока» и «Северного потока — 2».

«По результатам изучения представленных материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — сообщили в Генпрокуратуре.

Ведомство выразило надежду на то, что западные коллеги добросовестно подойдут к рассмотрению этих материалов и исполнят свои обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств и обеспечивать неотвратимость наказания.

Ведомство напомнило, что такие обязательства предусматривают Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный прокурор Игорь Краснов заявил 26 марта, что всем известно, кто подорвал «Северные потоки». У Москвы скоро будут неопровержимые доказательства, что это был теракт, а не диверсия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 апреля заявила, что Москва обратится в международные суды по вопросу участия Киева в терактах на территории России.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 2 апреля заявил, что в ближайшее время поднимет вопрос о терактах на «СП» и «СП-2», совершённых 26 сентября 2022 года, в Совете Безопасности всемирной организации.