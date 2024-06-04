Москва, 4 июня, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Законопроект, который позволяет вводить санкции против Международного уголовного суда (МУС), показывает, что США выражают к этому суду крайнее презрение. Такое мнение 4 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

ТАСС/Arne Dedert/dpa

Процедурный комитет палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который позволяет вводить санкции в отношении МУС за проведение им разбирательств в отношении Вашингтона и союзников.

Безпалько отметил, что США, как и Израиль и Россия, не признают юрисдикцию МУС. Однако введение санкций против этой организации свидетельствует о том, что США выражают крайнее презрение к этому суду.

По его словам, это служит сигналом для тех стран, которые признают юрисдикцию МУС, о том, что право в понимании политиков США носит двойные стандарты. То есть, с одной стороны, есть Гаагский трибунал и Международный уголовный суд, а также другие суды. Но с другой стороны, США и их союзники не подчиняются никому. Их никто не имеет право судить, и они не подпадают под юрисдикцию ни одной организации. В ООН они имеют право вето и могут заблокировать любую резолюцию, добавил политолог.

«Это выражение отношения не столько к Международному уголовному суду, сколько ко всему миру. Они показывают, что кого-то судить можно, а США нельзя. И, по мнению Вашингтона, нельзя поднимать вопрос о том, чтобы США и их союзники подпадали под действие различных международных судов. Санкции США в отношении сотрудников МУС не парализуют полностью работу этого органа, но могут усложнить её. Такие санкции больше похожи на демонстрацию своего отношения к этой организации. Они носят символический характер и подтверждают отношение США к подобного рода вопросам», — отметил Безпалько.

Как передавало ИА Регнум, законопроект предусматривает возможность введения санкций против МУС, если он попытается «провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под государственной защитой». К этой категории относятся американцы, включая военных, все, кто работает на правительство США, а также граждане стран, являющихся союзниками США, если эти государства не признают юрисдикцию МУС.

Также законопроект предусматривает включение в санкционный список лиц, которые оказывают содействие работе МУС. Законопроект предполагает отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС.

Прокурор МУС Карим Хан 20 мая потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трёх лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД Исраэль Кац после этого решения объявил, что его ведомство создало кризисный штаб по противодействию возможной выдаче ордеров Нетаньяху и Галанта.

В поддержку решения МУС выступила Франция. Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что Париж поддерживает МУС, его независимость и «борьбу с безнаказанностью» в любой ситуации.

В США отвергли обвинения главного прокурора МУС против руководства Израиля. Президент США Джо Байден заявил, что происходящее в секторе Газа не является геноцидом, Америка продолжит поддерживать Израиль.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что требование главного прокурора МУС выдать ордер на арест руководства Израиля привело к крушению западных установок. Она назвала реакцию США действиями ужалившего самого себя скорпиона.