Вашингтон, 21 мая, 2024, 03:05 — ИА Регнум. В Вашингтоне не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против руководства Израиля. Об этом 20 мая заявил президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Вопреки обвинениям в адрес Израиля, выдвинутым МУС, происходящее [в секторе Газа] не является геноцидом. Мы отвергаем это. Мы поддерживаем Израиль», — сказал Байден в Белом доме на торжественном приёме, посвящённом еврейскому наследию США.

Байден добавил, что его администрация помогает Израилю в деле обнаружения лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая главный прокурор МУС Карим Ханпредставил основания для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта, а также Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях. По утверждению прокурора, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступление и преступления против человечности, совершённые с октября 2023 года.

Реакция Соединённых Штатов в связи с требованием МУС о выдаче ордеров на арест руководства Израиля напоминает ситуацию с ужаленным самим собой скорпионом или запутавшимся в собственной паутине пауком, прокомментировала 20 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала катастрофической ситуацию на Ближнем Востоке, которая является делом рук американских политинженеров.