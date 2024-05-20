Москва, 21 мая, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 мая заявила, что реакция Соединённых Штатов в связи с требованием Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест руководства Израиля напоминает ситуацию с ужаленным самим собой скорпионом или запутавшимся пауком.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

«Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине», — написала Захарова в Telegram-канале.

Кроме того, дипломат назвала катастрофической ситуацию на Ближнем Востоке, которая является делом рук американских политинженеров.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой предотвратить выдачу МУС в Гааге ордеров на арест израильских чиновников в связи с продолжающимся вооружённым конфликтом в секторе Газа. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, в свою очередь, напомнил о позиции Вашингтона, согласно которой юрисдикция МУС не распространяется на ситуацию в анклаве.

Демократы и республиканцы в Конгрессе Соединённых Штатов Америки пригрозили МУС санкциями в случае выдачи им ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.

Главный прокурор МУС Карим Хан 20 мая представил основания для ареста Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях. По утверждению прокурора, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступление и преступления против человечности, совершённые с октября 2023 года.

В свою очередь глава МИД Израиля Исраэль Кац 20 мая заявил о создании кризисного штаба по противодействую возможной выдаче ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галанта.