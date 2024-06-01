Москва, 1 июня, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Требование главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордер на арест руководства Израиля привело к крушению западных установок. Об этом в интервью ИА Регнум заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова

Глава департамента информации и печати МИД РФ напомнила, что в марте 2023 года США и страны Европы аплодисментами встречали ордера МУС на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

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«Они говорили о том, что только такие выдающиеся прокуроры, как тот же самый прокурор Хан, могут принять такие мудрейшие решения. Год они держались на этой самой повестке», — сказала Захарова.

Но, по словам дипломата, конфликт в Газе изменил всё. Обещания США, которые те давали Израилю в отношении сектора Газа, оказались пустыми. Не помогли ни финансовые, ни экономические шаги. Тогда Израиль прибегнул к геополитическому решению.

«Это привело к тому, что регион переживает катастрофу, которую никогда не переживал за всю историю своей очень непростой, очень сложной реальности. Много было войн, много было терактов, много было прямых столкновений и многосторонних столкновений. Но такого, что они пережили за 2023-й и переживают за 2024-й год, никогда не было. Рухнуло всё», — отметила Захарова.

По её словам, прежде всего, атаки Израиля привели к падению идеологии, которой страна придерживалась со времен Второй мировой войны. Правительство поддерживало идею, что зверства Холокоста никогда не должны повториться. И вот из-за действий Израиля права человека рухнули, как и перспектива, обрисованная США.

20 мая 2024 года Карим Хан представил основания для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года.

«И этот ордер затребовал не какой-то другой прокурор, а тот же, которого еще недавно так нахваливал Запад. Но в этот раз США, Лондон, коллективный Брюссель стали наперебой его ругать. Плохой! Ненормальный! Не профессионал. И самое главное — не имеет права, и что это не компетенция Международного уголовного суда», — отметила представитель МИД России.

Действия МУС привели к идеологическому коллапсу Запада.

«Вот вам еще одна история про то, как их идеологема, их, как они говорят, нарративы буквально врезались друг в друга. Полный коллапс, полный идеологический коллапс», — сказала Захарова.

Полное интервью Марии Захаровой читайте на сайте ИА Регнум 1 июня в 15:00.

Как сообщало ИА Регнум, в США отвергли обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против руководства Израиля. Происходящее в секторе Газа не является геноцидом, Америка продолжит поддерживать Израиль, заявил президент США Джо Байден.

Поддержать действия МУС решилась Франция. Страна поддерживает его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации, отметили в министерстве иностранных дел Франции.

Мария Захарова реакцию США назвала действиями ужалившего самого себя скорпиона. Она добавила, что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке стала делом рук американских политинженеров.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), так как не является участником Римского статута. Но, по его словам, ситуация любопытна готовностью США из-за несогласия ввести санкции даже против МУС. Он отметили, что Россия продолжит внимательно наблюдать и фиксировать позиции стран в отношении МУС.