Симферополь, 30 мая, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Задержанные в Крыму диверсанты, завербованные украинской военной разведкой, должны были парализовать движение поездов, включая составы военного назначения. Как рассказал на допросе один из задержанных, куратор поручил ему остановить взрывчаткой поезд, чтобы потом по нему нанести ракетный удар.

Кадр из видео

Он добавил, что украинская сторона передала ему координаты места, где нужно было подорвать рельсы.

«Написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд, и после будет нанесён ракетный удар», ― добавил диверсант.

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Эту информацию подтвердили ещё двое задержанных. Один из них уточнил, что теракты планировались на железнодорожных объектах в различных районах полуострова.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая ФСБ сообщила о задержании в Крыму четырёх человек за подготовку терактов на железной дороге по заданию Украины.

По данным ведомства, серию терактов на железнодорожных объектах готовили пятеро жителей Крыма, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Четверых задержали, а пятый, который руководил группой, получил травмы, несовместимые с жизнью, при детонации самодельного взрывного устройства, которое он пытался забрать из тайника.

В ходе обысков по местам жительства задержанных у них обнаружили четыре СВУ с взрывчатым веществом массой около килограмма каждый, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемёт Дегтярёва, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие контакты со спецслужбами Украины.

ФСБ 16 мая сообщила о том, что спецслужбы предотвратили теракт в Крыму. По данным ведомства, двое украинских агентов ― россиянин 1999 года рождения и его 24-летняя сожительница — намеревались устроить подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма.

Установлено, что мужчину сотрудники ГУР минобороны Украины завербовали в октябре 2023 года через мессенджер. Как признался на допросе задержанный, украинская военная разведка с помощью беспилотника планировала нанести удар по системе противовоздушной обороны, которая прикрывает Крымский мост. Он лично передал Киеву данные о российских средствах ПВО в районе Керчи.