Симферополь, 30 мая, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Агенты Киева, которых задержали в Крыму сотрудники ФСБ, планировали серию терактов на железной дороге, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения, сообщили 30 мая в ФСБ.

РИА Новости Крым/ Дмитрий Макеев

«Фигуранты планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, что должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892193" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Завербованных ВСУ россиян задержали в Крыму за подготовку терактов

ФСБ 30 мая сообщила о предотвращении в Крыму подготовленной украинскими спецслужбами серии диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудники ведомства задержали четверых диверсантов — жителей Крыма, завербованных Киевом.

Крымчане выполняли задания по сбору и передаче украинской стороне сведений о местах дислокации и передвижениях российских военных, о расположении объектов противовоздушной обороны России и топливно-энергетического комплекса. Также Киев интересовали данные об организации охраны и обороны Крымского моста. Диверсанты готовили схроны и осуществляли перевозку взрывных устройств.

Руководил группой гражданин России 1970 года рождения. В ходе проведения операции по задержанию он получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за детонации самодельного взрывного устройства при его извлечении из схрона.

Остальных четырёх участников группы задержали и допросили. Силовики провели обыски в местах их проживания, обнаружив четыре взрывных устройства из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества C-4. Каждое СВУ весит около килограмма.

Также при обыске обнаружены автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемёт Дегтярёва, патроны различного калибра и составные части оружия. У диверсантов изъяли средства связи, подтверждающие их контакты с украинскими спецслужбами.

Следственный отдел ФСБ возбудил против задержанных уголовные дела по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ (ч. З ст.222.1 УК РФ). Фигуранты сознались в содеянном и сейчас активно сотрудничают со следствием.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ в конце апреля задержали в Крыму двух украинских агентов, готовивших подрыв железной дороги в Ленинском районе. Мужчина, завербованный украинскими спецслужбами, и его сожительница в апреле изъяли из находящегося в Севастополе схрона взрывное устройство и попытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. В этот момент их задержали.

В начале мая в городе Керчь силовики задержали местного жителя, который, выполняя задание из Киеве, готовил взрыв на железной дороге. Подготовка теракта началась ещё в конце прошлого 2023 года. Украинский куратор научил его, как изготовить взрывное устройство.