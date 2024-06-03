Донецк, 3 июня, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд уголовное дело для заочного рассмотрения в отношении наёмника из Франции Куэста Хьюго Джулиана, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Объявленный в международный розыск 32-летний гражданин Французской Республики Куэста Хьюго Джулиан заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что, по версии следствия, в период с июля 2022 года по февраль 2024 года Джулиан в качестве наёмника участвовал на стороне киевского режима в боевых действиях против российских войск в зоне проведения спецоперации.

Так, по данным следствия, француз состоял на службе в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в должности механика-водителя разведывательного отделения. Размер полученного обвиняемым вознаграждения эквивалентен 900 тыс. рублей. Уголовное дело было направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

Как передавало ИА Регнум, наёмник из Нидерландов, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне проведения спецоперации, сообщил 31 мая портал Dutch News.

По данным портала, наёмник, чьё имя не называлось, вступил в иностранный легион и погиб 20 мая под Часовым Яром (ДНР). Он, согласно информации портала, стал третьим гражданином Нидерландов, воевавшим на стороне ВСУ и погибшим в зоне проведения спецоперации.

Согласно данным Минобороны России, за время проведения спецоперации на Украину прибыли 13 387 наёмников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5962 военных.

16 мая Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 658 наёмников, участвовавших в конфликте на стороне Украины. Фигурантов объявили в розыск, часть из них заочно арестовали.

Помимо этого, следователи завершили расследование ещё двух уголовных дел, по которым заочно привлекли к уголовной ответственности наёмника из Финляндии Топи Хухталу и наёмника из Грузии Шоту Деметрашвили.

В январе СК заочно предъявил обвинения 68 иностранцам из семи государств, участвующим в конфликте в качестве наёмников на стороне ВСУ. В ведомстве тогда сообщили о расследовании уголовных дел в отношении 591 иностранца из 46 стран. Большинство из них являются представителями США, Грузии, Канады, Британии, Израиля, Германии, Латвии и Литвы.

В апреле в СК сообщили, что ведомство располагает сведениями об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наёмников. В том числе сообщалось о 816 наёмниках из США, 719 из Канады, 694 из Великобритании и 712 из Грузии. Так, суды рассмотрели 230 уголовных дел, осудили 345 человек, признанных виновными в убийствах и жестоком обращении с мирными жителями. 35 военнослужащих приговорили к пожизненному лишению свободы.