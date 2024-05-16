Москва, 16 мая, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 658 наёмников, участвовавших в конфликте на стороне Украины, сообщили16 мая в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств», — сообщил СК.

Фигурантов объявили в розыск, часть из них заочно арестовали.

Помимо этого, следователи завершили расследование ещё двух уголовных дел, по которым заочно привлекли к уголовной ответственности наёмника из Финляндии Топи Хухталу и наёмника из Грузии Шоту Деметрашвили.

Как сообщало ИА Регнум, в январе СК заочно предъявил обвинения 68 иностранцам из семи государств, участвующим в конфликте в качестве наёмников на стороне ВСУ. В ведомстве тогда сообщили о расследовании уголовных дел в отношении 591 иностранца из 46 стран. Большинство из них являются представителями США, Грузии, Канады, Британии, Израиля, Германии, Латвии и Литвы.

В апреле в СК сообщили, что ведомство располагает сведениями об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наёмников. В том числе сообщалось о 816 наёмниках из США, 719 из Канады, 694 из Великобритании и 712 из Грузии. Так, суды рассмотрели 230 уголовных дел, осудили 345 человек, признанных виновными в убийствах и жестоком обращении с мирными жителями. 35 военнослужащих приговорили к пожизненному лишению свободы.