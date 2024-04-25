Мариуполь, ДНР, 25 апреля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. У Следственного комитета России есть сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наёмников, сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

В СК РФ рассказали, что глава ведомства Александр Бастрыкин провёл совещание в Мариуполе, в ходе которого был заслушан доклад по уголовным делам, направленным для передачи в суд и заочного осуждения в отношении украинских депутатов, бизнесменов, журналистов и других граждан Украины.

«Судами рассмотрено 230 уголовных дел, осуждены 345 лиц, признанных виновными в убийствах и жестоком обращении с мирными жителями. 35 военнослужащих приговорены к пожизненному лишению свободы», — сказано в Telegram-канале СК РФ.

Как отметили в ведомстве, для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников из США Девё Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма и Молдонадо Майкла Пола, Эйреса Марка Джона из Великобритании, Куэста Хьюго Джулиана из Франции.

«У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников (в т. ч. 816 из США, 719 из Канады, 694 из Великобритании и 712 из Грузии)», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, убиты. Больше всего трупов получила Польша. Из Румынии прибыло 784 наёмника, уничтожено 349. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

25 апреля бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини сообщил, что с начала специальной военной операции на стороне Украины в боевых действиях принимали участие по меньшей мере 75 наёмников из Франции.

В начале марта под Авдеевкой ликвидировали лидера французских неонацистов Сезара Ожарома, воевавшего на стороне ВСУ. Наёмник присоединился к ВСУ год назад. В составе нацистского батальона его перебросили в Авдеевку. По неофициальной информации, Ожаром был связан с французскими спецслужбами.

Численность задействованных в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики иностранных наёмников ВСУ заметно сократилась, и они всё чаще прячутся в тылу, рассказал в марте 2024 года советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Систематические удары Вооружённых сил России отрезвили иностранных наёмников украинской армии и привели к их оттоку из временно оккупированной Киевом части Запорожской области, подтвердил 22 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. Раньше наёмники массово прибывали в ряды ВСУ до того момента, пока не получили жёсткого ответа от российских военных, сейчас же они воюют в рядах ВСУ на уровне командования, практически не участвуя в боевых действиях на фронте, уточнил он.