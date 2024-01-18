Москва, 18 января, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения ещё 68 иностранцам из семи государств, участвующим в конфликте в качестве наёмников на стороне ВСУ. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания, которое председатель СК Александр Бастрыкин провёл в Луганске.

Иван Шилов ИА Регнум

«В рамках уголовного дела о наёмничестве следствием получены материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из семи государств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранца из 46 стран. Большинство из них являются представителями США, Грузии, Канады, Британии, Израиля, Германии, Латвии и Литвы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года СК возбудил уголовные дела в отношении 178 иностранных граждан из более чем 30 стран, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Отмечалось, что в рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых заочно ещё 18 иностранцев.