Амстердам, 31 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Наёмник из Нидерландов, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 31 мая портал Dutch News.

Иван Шилов ИА Регнум

«Гражданин Нидерландов, который добровольно отправился воевать, погиб», — сообщил портал со ссылкой на министерство иностранных дел.

По данным портала, наёмник, чьё имя не называлось, вступил в иностранный легион и погиб 20 мая под Часовым Яром (ДНР). Он, согласно информации портала, стал третьим гражданином Нидерландов, воевавшем на стороне ВСУ и погибшем в зоне проведения спецоперации.

В мае 2022 года в зоне СВО погиб гражданин Нидерландов, который ранее приехал добровольцем в иностранный легион.

Военный эксперт Борис Рожин 6 мая 2024 года заявил, что наёмники, предположительно, из французского иностранного легиона уничтожены под Часовым Яром в ДНР.

Согласно данным Минобороны России, за время проведения спецоперации на Украину прибыли 13 387 наёмников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5962 военных.