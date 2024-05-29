Москва, 29 мая, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС уже через три дня будут сопоставимы с катастрофой на Чернобыльской АЭС в 1986 году, заявил 29 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов на конференции «Комплексная безопасность — 2024».

Александр Полегенько/ТАСС

«У нас 27-й Центр [НИИ Минобороны по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности государства] рассчитал, через три дня будет ситуация, похожая на чернобыльскую», — заявил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что в первом заявлении, которое опубликовал Вашингтон, говорилось, что при аварии на ЗАЭС никакого вреда для Европы и США не наступит. Однако, как указал Кириллов, после этого Вашингтон дал команду не обстреливать Запорожскую АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 21 мая назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной и очень хрупкой. Гросси подчеркнул, что около станции продолжается военная активность. В свою очередь, директор станции Юрий Черничук сообщал, что за неделю над территорией ЗАЭС фиксируют около 120 украинских беспилотников.

Безопасность Запорожской АЭС стала ключевой темой встречи Гросси с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым, которая состоялась 28 мая в Калининграде. Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что обстрелы украинских войск являются единственным значимым риском для безопасности атомной станции.