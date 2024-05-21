Москва, 21 мая, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся тревожной и очень хрупкой, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

По его словам, ситуация остаётся тревожной, поскольку около ЗАЭС «продолжается военная активность».

«Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников, в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, руководство России неоднократно заявляло, что удары украинской армии по станции могут привести к ядерной катастрофе.

Так, 18 апреля ВСУ в очередной раз атаковали с беспилотника учебный центр Запорожской АЭС. До этого ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр ЗАЭС.

Директор станции Юрий Черничук сообщал, что за неделю над территорией Запорожской АЭС фиксируют около 120 украинских беспилотников.

В МИД в этой связи заявили, что вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере лежит на помогающих Киеву странах. В апреле занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу предупредил, что удары ВСУ по Запорожской ЗАЭС могут обернуться катастрофой.