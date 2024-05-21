Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной и очень хрупкой
Москва, 21 мая, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся тревожной и очень хрупкой, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По его словам, ситуация остаётся тревожной, поскольку около ЗАЭС «продолжается военная активность».
«Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников, в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Как передавало ИА Регнум, руководство России неоднократно заявляло, что удары украинской армии по станции могут привести к ядерной катастрофе.
Так, 18 апреля ВСУ в очередной раз атаковали с беспилотника учебный центр Запорожской АЭС. До этого ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр ЗАЭС.
Директор станции Юрий Черничук сообщал, что за неделю над территорией Запорожской АЭС фиксируют около 120 украинских беспилотников.
В МИД в этой связи заявили, что вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере лежит на помогающих Киеву странах. В апреле занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу предупредил, что удары ВСУ по Запорожской ЗАЭС могут обернуться катастрофой.